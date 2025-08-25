Com Trump no poder, EUA registram queda inédita na população imigrante, mostra pesquisa

Após mais de 50 anos de crescimento acelerado, a população imigrante dos Estados Unidos agora está em declínio, segundo um estudo publicado em agosto pelo instituto Pew Research Center. De acordo com a pesquisa, nos seis primeiros meses de 2025, o número de estrangeiros residentes no país, com ou sem documentos, caiu em mais de 1 milhão.

Loubna Anaki, correspondente da RFI em Nova York

A redução é atribuída à política migratória do presidente Donald Trump, mas pode ser "parcialmente artificial", alerta o instituto, devido à redução na taxa de resposta de imigrantes às pesquisas. "Os Estados Unidos ainda recebem mais imigrantes do que qualquer outro país", escreve o Pew Research Center em seu site.