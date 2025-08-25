Com ventos de até 140 km/h, tufão Kajiki força retirada de milhares de pessoas no Vietnã

O tufão Kajiki atingiu o centro-norte do Vietnã, neste domingo (24), com ventos de até 140 km/h. Nesta segunda-feira (25), milhares de moradores foram retirados de áreas costeiras atingidas pelas fortes ventanias.

Este é o quinto tufão a atingir o país do sudeste da Ásia em 2025. O ciclone tropical, que provocou ondas de quase dez metros de altura no Golfo de Tonkin, chegou ao continente por volta das 15 horas local (5h de domingo no horário de Brasília).

O Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica do Vietnã informou que o tufão atingiu a costa com ventos de até 140 km/h. "As chuvas continuarão até terça-feira e o risco de alagamento é muito alto", disse o diretor do centro, Mai Van Khiem.