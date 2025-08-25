"Direito internacional humanitário proíbe uso da fome como arma de guerra", alertam juristas sobre situação em Gaza

Neste contexto, para Ishaq Shabat, morador do enclave, cada dia é um novo desafio para obter comida. Ex-motorista de táxi de Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza, ele perdeu o emprego e a casa. Hoje, vive em uma barraca em um acampamento de deslocados na cidade de Gaza, ao lado da esposa, cinco filhas e dois filhos. São nove pessoas para alimentar, mas os produtos básicos estão cada vez mais escassos na região atingida pela fome, relata.

"A farinha é essencial para conseguir se manter em pé, além do açúcar e do óleo. A UNRWA (Agência da ONU para refugiados palestinos) nos fornecia esses itens, além de peixe enlatado. Agora, falta tudo." Na semana passada, a família conseguiu apenas um pouco de farinha para fazer pão, uma quantidade bem inferior aos dois quilos necessários por dia. O produto se tornou uma raridade.

Ibrahim, 25 anos, filho mais velho da família, está pálido, debilitado e sofre de asma. "Você consegue imaginar um paciente asmático caminhando sete quilômetros para buscar farinha e voltando sem nada, correndo risco de ser baleado ou morto? A única coisa que me faz sair de casa é a água", lamenta.

Sem farinha, a família sobrevive com lentilhas e espaguete, que ainda têm preços mais acessíveis. Mas as porções são insuficientes. "A gente não consegue ficar de pé por causa do cansaço e da fome", diz Ghazzal, 12 anos, uma das filhas de Ishaq. Questionada sobre o que mais sente falta, ela responde: "Frango, carne."

A agência da ONU para refugiados palestinos afirma ter ajuda suficiente para encher 6.000 caminhões, mas Israel permite a entrada de apenas algumas dezenas por dia. Segundo o Hamas, 281 pessoas, incluindo 114 crianças, morreram de fome desde o início da guerra.

Fome como método de guerra

Os juristas Julia Grignon e Alexandre Miliani publicaram um artigo neste sábado (23), no jornal francês Le Monde, pedindo que os países signatários das Convenções de Genebra atuem para garantir o respeito ao direito internacional humanitário.