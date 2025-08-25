Escolas na Dinamarca vão permitir que alunos usem IA nas provas de inglês

Neste período, o estudante vai ser autorizado a usar qualquer recurso, inclusive ferramentas de IA generativa. Já na parte escrita da prova, haverá mudanças no sentido oposto: os alunos terão de escrever parte do exame à mão, sem computador, para evitar "cola digital" e estimular a própria expressão linguística. Essa experiência só valerá para escolas que participarem de maneira voluntária, e o prazo será divulgado em setembro deste ano.

Segundo o ministro da Educação, Mattias Tesfaye, a ideia é equilibrar o aprendizado digital e o analógico.

"Com os jovens crescendo nesses dois mundos, precisamos prepará-los da melhor forma para a realidade depois da escola", disse o ministro Mathias Tesfaye.

Finlândia: IA em aula de cálculo

Na Finlândia, plataformas de inteligência artificial já são usadas no ensino de matemática e em disciplinas que exigem cálculos, como física. A ferramenta Eduten, desenvolvida pela Universidade de Turku, está presente em mais de 70% das escolas do país e cria exercícios personalizados para cada aluno.

A ideia é tornar o aprendizado mais eficiente e menos estressante, ao mesmo tempo, em que fornece dados em tempo real para que professores acompanhem o progresso dos estudantes.