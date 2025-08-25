"Foie gras de buldogue" e "leite de labrador"? Fazenda fictícia denuncia exploração animal na França

Escalope de filhote, salsichão de pastor alemão, bife de labrador... Pode parecer absurdo, mas essa é a proposta da "Fazenda Bernier", uma exploração canina fictícia criada para provocar reflexão sobre o consumo de carne e produtos de origem animal. Por trás da "brincadeira", "há uma campanha séria de ativismo animal", segundo informações do canal France 3.

A atriz e humorista francesa Laura Calu, vegetariana há mais de três anos, teve sua percepção desafiada durante uma viagem à região de Maine-et-Loire, no leste da França. Apesar de ter decidido retomar o consumo de carne, sua experiência despertou questionamentos profundos sobre a exploração animal.

Durante o passeio, Laura visitou a Fazenda Bernier, apresentada como uma exploração de "carne canina orgânica em Ombrée-d'Anjou". Em suas redes sociais, ela elogia os "criadores" e destaca o cuidado com os animais. "No contato com os animais, pude perceber o bem-estar deles e minha visão sobre criação mudou", escreveu a humorista no Facebook.