Hezbollah reitera recusa para entrega de armas e pede ao Líbano para abandonar plano de desarmamento

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, reafirmou nesta segunda-feira (25) a recusa de seu grupo em entregar as armas. O comunicado foi feito na véspera da visita de dois enviados americanos a Beirute e logo após o governo libanês anunciar um plano para desarmar o movimento.

"Não entregaremos as armas que nos protegem do inimigo. Não entregaremos as armas que nos orgulharam", declarou Naim Qassem em um discurso televisionado.

O líder do movimento continuou afirmando que "essas armas são nossa alma, nossa honra, nossa terra, nossa dignidade e o futuro de nossos filhos".