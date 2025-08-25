Paris convoca o embaixador dos EUA na França após críticas sobre combate ao antissemitismo

O Ministério confirmou que o embaixador americano será convocado nesta segunda-feira, medida considerada excepcional entre aliados.

Em uma carta data de 17 de agosto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o presidente francês de "alimentar o fogo antissemita ao pedir o reconhecimento internacional do Estado da Palestina", após a França anunciar que reconhecerá o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral da ONU em setembro.

A Presidência francesa respondeu que a carta do primeiro-ministro israelense "não ficaria sem resposta" e que a situação exige "gravidade e responsabilidade, não confusão e manipulação".

Na carta enviada pelo embaixador americano, que também foi publicada no jornal Wall Street Journal, são utilizados os mesmos argumentos de Netanyahu. "Declarações que desonram Israel e gestos de reconhecimento de um Estado palestino encorajam extremistas, fomentam a violência e colocam em risco os judeus na França", afirma Charles Kushner, pai de Jared Kushner, genro de Donald Trump.

Ele ressalta que "não há um dia sem que judeus sejam agredidos nas ruas" e cita sinagogas e escolas atacadas, além de empresas pertencentes a judeus. Os atos antissemitas aumentaram na França desde 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel, dando início à guerra em Gaza.

"Quase metade dos jovens franceses dizem nunca ter ouvido falar do Holocausto", também escreve o diplomata americano, que elogia as ações do presidente Trump e a capacidade do governo americano de "combater o antissemitismo".