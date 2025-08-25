Pelo menos 5 jornalistas morrem em ataque de Israel a hospital em Gaza; Ongs denunciam 'apagão midiático'

O balanço de mortes ainda não está claro, mas entre 15 e 20 pessoas morreram nesta segunda-feira (25) em ataques israelenses contra o hospital Nasser, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. Entre as vítimas estão pelo menos cinco jornalistas, segundo autoridades locais. A Ong Repórteres Sem Fronteiras (RSF) denuncia que "as forças israelenses têm destruído metodicamente a infraestrutura de mídia do território palestino e sufocado o jornalismo".

Um dos mortos era operador de câmera da rede Al Jazeera, duas semanas depois de outros quatro repórteres do canal terem sido mortos em bombardeios no enclave palestino. Também morreram um cinegrafista que trabalhava para a agência britânica Reuters e uma freelancer da agência norte-americana Associated Press (AP).

O porta-voz da Defesa Civil palestina, Mahmoud Bassal, relatou que os ataques consistiram em duas investidas: a primeira realizada por um drone explosivo, seguida de um bombardeio aéreo que atingiu o local já durante a chegada de socorristas e jornalistas.