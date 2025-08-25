Premiê francês vai pedir voto de confiança ao Parlamento em meio à crise orçamentária do país

A França atravessa "um momento preocupante e, portanto, decisivo", "um período de hesitação e confusão" que "exige uma clarificação", justificou o primeiro-ministro, que concedeu sua terceira coletiva de imprensa desde abril sobre o orçamento.

A iniciativa é vista como uma tentativa de retomar o controle político após a forte reação negativa às medidas anunciadas em 15 de julho ? incluindo o ano fiscal "branco" e a supressão de dois feriados ? que geraram forte oposição.

Bayrou criticou o foco exclusivo nas medidas isoladas, afirmando que "debater apenas as medidas é esquecer a necessidade do plano geral. O que importa de fato é o plano como um todo, sua necessidade e urgência". Ele qualificou o debate atual como "desvirtuado" e "fora de foco".

"Urgência nacional"

"Existe ou não uma urgência nacional para equilibrar nossas contas públicas e evitar, enquanto ainda é possível, a maldição do endividamento excessivo? E isso escolhendo uma trajetória para controlar a dívida até 2029, gastando menos e produzindo mais", afirmou o primeiro-ministro em tom grave e solene.

Bayrou também mencionou os apelos para bloquear o país em 10 de setembro, que surgiram principalmente nas redes sociais e aplicativos de mensagens, como WhatsApp, Telegram e Twitter. Esse movimento é descrito pela imprensa francesa como "nebuloso", ou seja, sem liderança central clara, mas com grande capacidade de mobilização digital, lembrando a crise dos "coletes amarelos" de 2018-2019.