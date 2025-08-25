Seca histórica atingiu Europa e bacia mediterrânea em agosto, mostra relatório

O indicador de seca do observatório do programa europeu Copernicus, baseado em observações por satélite, combina o nível de precipitações, a umidade dos solos e o estado da vegetação. Ele é dividido em três níveis de seca: monitoramento, alerta e alarme.

No início de agosto, 7,8% da Europa e da região mediterrânea estavam em estado de alarme; 38,7% em alerta; e 4,9% em monitoramento.

O Cáucaso e o norte dos Bálcãs são as regiões mais afetadas pela seca. A Geórgia e a Armênia estão com 97% de seus territórios atingidos, assim como a Bulgária e o Kosovo.

Já a Sérvia, a Macedônia do Norte, a Albânia, a Hungria e Montenegro têm pelo menos três quartos de suas áreas em alerta ou alarme.

Ondas de calor

Essa parte da Europa foi atingida em julho e agosto por ondas de calor, que favoreceram muitos incêndios florestais, alguns deles fatais, como foi o caso em Montenegro e na Albânia, onde uma pessoa morreu em cada país, vítimas dos incêndios.