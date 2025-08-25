Trump ameaça China com tarifas de 200% se exportações de terras raras não avançarem

No entanto, no início de abril, o governo chinês passou a exigir licença para exportar esses materiais estratégicos ? uma decisão vista como represália às tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Naquele momento, Pequim e Washington mergulharam em uma guerra comercial, respondendo um ao outro com aumentos sucessivos de tarifas que chegaram a 125% e 145%.

Desde então, negociações entre as duas maiores economias do mundo reduziram parte da tensão, e o governo chinês se comprometeu a acelerar a concessão de licenças para determinadas empresas norte-americanas.

"Eu acho que temos uma ótima relação com a China. Conversei recentemente com o presidente Xi Jinping e, em algum momento deste ano, deveríamos visitar o país", acrescentou Trump.

Embora tenha reconhecido que Pequim possui "cartas na manga", ele fez questão de lembrar que "nós também temos algumas e bastante poderosas. Mas não quero usá-las, porque se o fizesse isso destruiria a China", acredita Trump.