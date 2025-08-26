Austrália expulsa embaixador do Irã e acusa o país de ataques antissemitas

A Austrália expulsou o embaixador do Irã nesta terça-feira (26), acusando o país de estar por trás de ataques incendiários antissemitas em Sydney e Melbourne. Essa é a primeira vez que a Austrália expulsa um embaixador desde a Segunda Guerra Mundial. A embaixada do Irã em Canberra não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pela AFP.

Os serviços de inteligência chegaram à "conclusão profundamente perturbadora" de que o Irã comandou pelo menos dois ataques antissemitas, afirmou o primeiro-ministro Anthony Albanese.

Segundo ele, Teerã foi responsável pelo incêndio criminoso de um café kosher no bairro de Bondi, em Sydney, em outubro de 2024.