Conflito em Gaza provoca racha entre militares e leva milhares às ruas de Israel em dia de protestos

Nesta terça-feira (26), milhares de israelenses voltaram às ruas em protesto contra a guerra em Gaza, exigindo um acordo para a libertação dos reféns ainda mantidos na Faixa de Gaza. É a segunda grande mobilização em dez dias contra o plano do governo de lançar uma ofensiva nas últimas áreas da região palestina que o Exército ainda não controla.

O governo, por sua vez, se reúne nesta terça com o gabinete de segurança para definir os próximos passos da operação, que já provoca debates até dentro do próprio Estado-Maior. Eyal Zamir, chefe do Exército israelense, não escondeu sua oposição ao plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"A cultura do desacordo faz parte da história do povo de Israel", afirmou em reunião com oficiais superiores no início do mês, acrescentando: "Continuaremos a expressar nossa posição sem medo."