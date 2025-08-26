Diante do avanço do negacionismo nazista, memorial de Auschwitz lança nova ferramenta digital

A iniciativa consiste em um guia prático sobre como reagir diante de conteúdos que negam a existência do Holocausto. Segundo Bartosz Bartyzel, porta-voz do memorial, esse tipo de publicação tem se multiplicado:

"Nos últimos anos, as teorias negacionistas, antes restritas a grupos específicos, vêm alcançando cada vez mais o grande público. E acredito que é responsabilidade de todos nós, coletivamente, combatê-las."

O protocolo é simples: ao se deparar com esse tipo de conteúdo, basta consultar o site do memorial, que oferece respostas documentadas e prontas para serem usadas contra os argumentos negacionistas mais comuns. O internauta só precisa copiar e colar.

Visitas a campo de concentração de Auschwitz viram arma contra negacionismo dos horrores nazistas.

"Não acredito que seja possível convencer os negacionistas, mas o problema é que pessoas sem conhecimento sobre o assunto são vulneráveis e podem acabar acreditando em uma versão falsa da história", explica Bartosz Bartyzel, porta-voz do memorial de Auschwitz.