Estados Unidos pressionam Líbano a desarmar Hezbollah

A enviada dos Estados Unidos ao Líbano, Morgan Ortagus, disse nesta terça-feira (26) em Beirute que está na hora de as autoridades libanesas colocarem em prática a decisão de desarmar o Hezbollah. O país aprovou um plano de desarmamento no início de agosto, mas tem encontrado grande resistência por parte do líder do grupo, Naim Qassem.

"Todos nós fomos ficamos muito animados com a decisão histórica deste governo há algumas semanas; agora, não se trata apenas de palavras, e sim de ação", afirmou Ortagus.

As declarações de Morgan Ortagus foram feitas após uma reunião entre uma delegação norte-americana e o presidente do Líbano, Joseph Aoun.