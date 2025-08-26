Estudo mostra como respeitar horário das refeições pode melhorar funções cognitivas

O objetivo do estudo, realizado com camundongos em um laboratório da Universidade de Montpellier, no sul da França, era avaliar se a quantidade e a qualidade dos alimentos consumidos poderiam influenciar o cérebro e a memória, principalmente na adolescência.

"Nossa hipótese era que o uso das telas, principalmente celulares, acaba adiando o horário das refeições e elevando o consumo de junk food", diz Jeanneteau.

Há poucos estudos que confirmem o efeito direto dos maus hábitos alimentares no aprendizado. Para entender os mecanismos cerebrais envolvidos no consumo de certos alimentos, a equipe estudou a reação de camundongos.

Durante oito semanas, os animais puderam comer à vontade alimentos com alto teor de açúcar e gordura. Em seguida, por quatro semanas, foram alimentados em horários fixos, durante os períodos de maior atividade biológica, e jejuaram durante o repouso.

O objetivo era entender como a alimentação, aliada ao ritmo circadiano, que é nosso relógio biológico, influenciava as capacidades cerebrais.

O resultado foi surpreendente.