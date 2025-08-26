França devolve três crânios humanos a Madagascar em mais um ato de reparação do passado colonial

Os três crânios humanos pilhados pelos franceses estavam até então guardados nas reservas do Museu do Homem, uma seção do Museu de História Natural, de Paris. Um deles é atribuído ao rei Toera, e os outros dois a guerreiros mortos ao seu lado durante a conquista colonial do oeste de Madagascar, no final do século 19.

Trata-se de uma história particularmente violenta, já que o rei Toera, mesmo tendo aceitado depor as armas, foi morto e decapitado pelas tropas coloniais francesas durante o massacre de Ambiky, em 1897.

O historiador Jeannot Rasoloarison, professor de história contemporânea na Universidade de Antananarivo e especialista nas lutas anticoloniais em Madagascar, destacou à RFI:

"O que se busca com a restituição do crânio de Ampanjaka Toera e dos outros guerreiros sakalava é uma reparação tanto memorial quanto material pelos crimes cometidos pelos franceses durante a colonização. É um reconhecimento da existência das lutas anticoloniais."

Identificação científica impossível

Foi necessário um longo trabalho antropológico e científico para viabilizar a restituição da suposta relíquia do rei Toera. O pedido de restituição foi feito inicialmente em 2003 por Madagascar, mas somente em 2018 foi iniciado um verdadeiro trabalho de pesquisa para localizar o crânio real. No entanto, a identificação científica formal e definitiva da relíquia não foi possível devido à qualidade do DNA da amostra.