França investiga plataforma Kick por violação de leis digitais europeias após morte de influenciador

A França anunciou nesta terça-feira (26) a intenção de abrir um processo judicial contra a plataforma australiana Kick por descumprimento de uma legislação europeia. No mesmo dia, o Ministério Público de Paris abriu uma investigação para apurar a real causa da morte de um influenciador durante uma transmissão online.

A investigação foi aberta "sob a acusação de fornecer uma plataforma online ilegal como parte de uma gangue organizada".

A promotora de Paris, Laure Beccuau, explicou que o objetivo é determinar se a plataforma Kick distribuiu voluntariamente "vídeos de ataques deliberados à integridade física".