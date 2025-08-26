Governo francês entra em crise e arrisca queda após 'decisão ousada' do premiê François Bayrou

"Envolvido em polêmicas sobre a supressão de dois feriados e o 'ano fiscal branco' para o orçamento de 2026, François Bayrou tenta retomar o controle, colocando seu destino nas mãos dos deputados", resume o jornal.

"Ele fez a escolha de sair"

O jornal conservador Le Figaro afirma que o premiê centrista assume o risco de cair para alertar os franceses diante dos apelos por bloqueios. Segundo o diário, o cenário de queda se aproxima, com partidos de diferentes tendências - comunistas, ecologistas, lepenistas (extrema direita) e a esquerda radical da França Insubmissa - já tendo anunciado que votarão contra o voto de confiança.

Olivier Faure, secretário-geral do Partido Socialista (PS), declarou que "os socialistas não vão dar um voto de confiança" ao democrata. "François Bayrou sabe muito bem disso. Na verdade, ele fez uma escolha, a de sair, porque sabe muito bem que, na configuração atual, o orçamento que ele apresentou em julho não tem o apoio de ninguém, nem na Assembleia, nem nas ruas, nem dos sindicatos. Portanto, ele sabe exatamente o que está fazendo e optou por antecipar uma provável moção de censura e foi por isso que decidiu antecipar a votação, pedindo um voto de confiança para o próximo dia 8 de setembro", disse em entrevista na TV francesa.

Les Echos antecipa uma nova crise, estimando que 264 deputados votarão contra o pedido de Bayrou, enquanto 210 seriam favoráveis, segundo o jornal econômico.

"É uma autodissolução", avaliou o líder do PS ao jornal Le Monde, veículo que destaca a possibilidade de uma nova dissolução da Assembleia Nacional. Emmanuel Macron já havia dissolvido a Assembleia em junho do ano passado, após a derrota de sua base nas eleições para o Parlamento Europeu. Essa instabilidade política, inédita sob a Quinta República Francesa - proclamada em 1958 justamente para pôr fim à instabilidade governamental - foi desencadeada justamente a partir da ação tomada pelo chefe de Estado.