Instabilidade na França ameaça influência de Paris na União Europeia, avalia cientista político

No bloco europeu, observadores internacionais acompanham com atenção e apreensão as convulsões políticas francesas, após o anúncio do primeiro-ministro de submeter seu governo a um voto de confiança em 8 de setembro. Um teste decisivo que pode precipitar sua queda e arrastar a segunda maior economia da União Europeia para uma nova fase de turbulência, segundo o cientista político, diretor de pesquisa do CNRS e especialista em União Europeia, Olivier Costa, entrevistado pela RFI.

Para Olivier Costa, o cenário não surpreende. "Os parceiros europeus já esperavam isso. Todos viram os resultados das legislativas que se seguiram à dissolução do Parlamento em 2024. Não existe maioria na França: a esquerda, o centro e a extrema direita se equilibram, sem vontade de cooperar. O impasse era previsível."

Desde que assumiu, o premiê François Bayrou tem dificuldade em aprovar reformas, sobretudo o orçamento. Sem alianças estáveis, agora aposta sua sobrevivência política em um voto de confiança. "É um lance de pôquer para evitar uma moção de censura no fim do mês", avalia Olivier Costa.