Israelenses voltam às ruas e organizam ações para pedir fim da guerra em Gaza e volta de reféns

No entanto, o jornalista israelense Daniel Bensimon expressou à RFI ceticismo quanto à capacidade dessa mobilização alterar a postura do governo. Ele observou que passeatas anteriores, como a de quase um milhão de pessoas na semana passada, não provocaram mudanças, descrevendo Netanyahu como "fanático, quase obsessivo com esta guerra", determinado a "permanecer em Gaza" e inabalável em sua política.

A guerra em Gaza foi desencadeada por um ataque a Israel que causou a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo levantamento baseado em números oficiais. A ofensiva israelense na Faixa de Gaza resultou em pelo menos 62.744 palestinos mortos, também majoritariamente civis, conforme dados do ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

Gabinete de segurança discute retomada de negociações

O gabinete de segurança israelense se reunirá de noite em Jerusalém, conforme anunciado na segunda-feira, por um porta-voz do primeiro-ministro. Segundo a mídia local, o encontro abordará a possível retomada das negociações visando uma trégua em Gaza. Questionado pela AFP, o porta-voz de Benjamin Netanyahu, Omer Mantzour, não especificou os temas da reunião.

O gabinete de segurança, presidido por Netanyahu, já havia aprovado no início de agosto um plano para assumir o controle da cidade de Gaza e da segurança de todo o território palestino, com o objetivo de aniquilar o Hamas e libertar os reféns. Atualmente, o exército israelense prepara uma ofensiva já anunciada na cidade de Gaza.

Contudo, na última quinta-feira, Netanyahu ordenou a abertura de negociações para libertar "todos" os reféns em Gaza. A decisão foi uma resposta a uma nova proposta de trégua apresentada pelos mediadores ? Egito, Catar e Estados Unidos ? e aceita pelo movimento islâmico palestino Hamas. Embora Netanyahu não tenha mencionado explicitamente a proposta, ela prevê um cessar-fogo de 60 dias, associado à libertação dos reféns.