Mercado global reage à tensão entre Trump e o Federal Reserve, o Banco Central dos EUA

A demissão de Lisa Cook do Conselho do Fed (Federal Reserve) feita pelo presidente dos Estados Unidos reverberou no mercado global nesta terça-feira (26). Donald Trump alegou "justa causa", com base em uma suposta fraude hipotecária. Lisa contestou a acusação do líder norte-americano e afirmou que Trump não tem autoridade legal para demitir membros do Federal Reserve, que é o Banco Central dos EUA.

Trump demitiu a funcionária do Fed por carta e por mensagem escrita em sua rede Truth Social. Segundo o líder norte-americano, a demissão tem efeito imediato.

A economista Lisa Cook, primeira mulher afro-americana a ocupar o cargo, se recusa a ceder à pressão. "Não vou renunciar. Continuarei servindo à economia norte-americana, como tenho feito desde 2022", garantiu.