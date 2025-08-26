Uma em cada quatro pessoas não tem acesso seguro à água potável, diz ONU

Apesar de avanços pontuais, os dados mostram a persistência de enormes desigualdades. Desde 2015, cerca de 961 milhões de pessoas obtiveram acesso à água potável sob gestão segura, elevando a cobertura global de 68% para 74%.

Entre os que ainda vivem sem esse direito, 106 milhões continuam dependentes de águas superficiais, mas esse número caiu para 61 milhões ao longo de uma década. O total de países que eliminaram completamente o uso de água de superfície para consumo humano passou de 142 em 2015 para 154 em 2024. Ainda assim, apenas 89 países possuem serviços básicos de abastecimento de água, e somente 31 alcançaram cobertura universal em condições seguras.

Nos 28 países em que ao menos uma em cada quatro pessoas permanece sem acesso a serviços básicos, a maioria se concentra na África, o que evidencia a desigualdade geográfica e estrutural do problema.

Higiene básica cresce, mas desigualdade persiste

O saneamento também apresenta avanços desiguais. Desde 2015, 1,2 bilhão de pessoas passaram a ter acesso a serviços geridos de forma segura, elevando a cobertura de 48% para 58%. Esses serviços são definidos como instalações melhoradas, não compartilhadas com outros domicílios, e que garantem tratamento adequado dos dejetos no local ou transporte para tratamento externo. O número de pessoas que ainda praticam a defecação a céu aberto caiu de 429 milhões para 354 milhões, o que corresponde a 4% da população mundial.

Outro indicador importante é a higiene. No mesmo período, 1,6 bilhão de pessoas obtiveram acesso a condições básicas para lavar as mãos com água e sabão. Hoje, 80% da população mundial dispõe desse recurso, contra 66% há dez anos. Esse avanço, porém, esconde desigualdades regionais profundas, que deixam milhões em risco sanitário.