AIEA deve retomar inspeções em centrais nucleares iranianas após suspensão da cooperação

Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), estão de volta ao Irã, de acordo com o diretor-geral Rafael Grossi, e as inspeções nas centrais nucleares do país devem ser retomadas em breve. Segundo ele, esta é a primeira vez que uma equipe da AIEA retorna ao país desde que Teerã suspendeu a cooperação com o órgão da ONU, no início de julho.

"A primeira equipe de inspetores da AIEA voltou ao Irã, e estamos prestes a retomar as inspeções", disse Grossi em entrevista à emissora Fox News, na terça-feira (26). O Irã responsabiliza em parte a AIEA pelas ofensivas israelenses e americanas contra suas instalações nucleares em junho.

A suspensão da cooperação foi oficializada após a aprovação de uma lei no Parlamento iraniano. Após o anúncio, os inspetores deixaram o país e retornaram a Viena, sede da agência. Grossi afirmou que, como signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Irã deve permitir inspeções.