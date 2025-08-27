Após 11 anos, Justiça do Peru condena assassinos de líderes indígenas de Saweto

Os autores do crime são cinco madeireiros ilegais: os irmãos Josimar e Segundo Atachi, José Estrada, Hugo Soria e Euricio Mapes. Nenhum deles estava presente durante a leitura da sentença, e Mapes foi declarado réu contumaz por não ter comparecido às audiências.

A região sofre com narcotráfico, mineração e desmatamento ilegais, que ameaçam os povos indígenas. A sentença estabelece um precedente jurídico para proteger os direitos territoriais dos povos indígenas e representa uma vitória simbólica e legal para as famílias das vítimas.

O desmatamento ilegal ainda persiste na remota comunidade amazônica. Os madeireiros ilegais arrastam as árvores derrubadas da selva até a margem do rio, para depois transportá-las até a cidade de Pucallpa, onde são vendidas no mercado clandestino. A viagem dura cerca de dois dias.

Caso emblemático

Felipe Tapia, advogado das viúvas das vítimas, comemorou a decisão e destacou a importância da sentença para a defesa dos direitos territoriais dos povos amazônicos.

Embora a acusação tenha solicitado penas mais altas, que poderiam chegar a 35 anos e uma reparação civil de 250 mil soles, para o advogado o mais importante foi a confirmação da condenação. "Estamos satisfeitos porque o que queríamos era que a Justiça ouvisse as viúvas dos líderes indígenas assassinados", afirmou Tapia.