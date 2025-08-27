Com sucesso de público, Paris prorroga abertura de áreas para mergulho no rio Sena

Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Paris nesta quarta-feira (27), quase 100.000 pessoas mergulharam no Sena desde a abertura de áreas para banho, em 5 de julho de 2025. O sucesso da iniciativa levou a cidade a prorrogar o funcionamento de duas das três piscinas no rio até o dia 14 de setembro.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, comemorou o sucesso da iniciativa. "Quase 100.000 nadadores já aproveitaram para nadar no Sena neste verão e, por isso, decidi estender a data de funcionamento da piscina de Grenelle (perto da Torre Eiffel) até 7 de setembro e da piscina de Bercy até 14 de setembro", anunciou.

De acordo com Hidalgo, a piscina em Bras Marie, no centro de Paris, em frente à Île Saint-Louis, vai fechar no próximo fim de semana."Esta é a última oportunidade neste ano para aqueles que ainda não tiveram a chance de nadar no Sena", acrescentou.