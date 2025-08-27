Crise fiscal e paralisia política: França caminha para ponto de não retorno, diz especialista

O partido RN, de extrema direita, também tem um programa que prevê mais gastos, sobretudo com respeito à aposentadoria. "Eles querem, supostamente, baixar a idade [mínima da aposentadoria] para 60 anos, enquanto a média na Europa está mais próxima de 65 anos", aponta Roche, acrescentando que existe um debate interno no partido a respeito desse tema delicado.

"A metade do partido crê em reformas de cortes fiscais. É uma facção mais liberal, mais histórica, que está, digamos, com o Jordan Badella, que é o número 2 do partido [de extrema direita Reunião Nacional]. A número 1 do movimento, Marine Le Pen, tem a facção dela, que é mais, digamos, socialista - e são eles que pedem mais gastos. Só que essas duas facções não estão realmente brigadas dentro do partido. O que permite pensar que, na verdade, a retórica do programa do partido é mais um jogo de arena política e não tanto algo que revela uma convicção real, porque ele [o partido] sabe que tem que fazer as reformas", assinala o economista.

Dívida bem estruturada

Questionado pela RFI se vê a França sendo obrigada a recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Central Europeu (BCE), como aconteceu com Grécia, Portugal e Espanha durante a crise da zona do euro, em 2009, Roche faz uma análise menos sombria sobre os prazos de pagamento dos títulos franceses.

"A curto e a médio prazo, eu não diria isso. Esses três países tinham uma estrutura temporal da dívida que era bem similar, era massiva, e com o mesmo horizonte de tempo. Era uma dívida que não estava tão bem estruturada, como é o caso da dívida pública francesa, que tem prazos de pagamento bem intercalados, com 5 a 10 anos de diferença - o que é mais fácil de administrar", explica o especialista em finanças.

"O problema é que a França não consegue fazer reformas. Mas, bom, esses três países também não conseguiam, não é? Até chegaram a um ponto de não retorno, quando foram obrigados a fazer a reforma de qualquer jeito, porque, senão, esses países quebravam", recorda.