Diplomatas europeus apelam para que UE tome 'medidas urgentes' sobre guerra em Gaza

Garoto palestino espera distribuição de sopa de lentilha na Cidade de Gaza
Garoto palestino espera distribuição de sopa de lentilha na Cidade de Gaza Imagem: 27.jul.2025-AL-QATTAA / AFP

Mais de 200 diplomatas europeus, incluindo 110 ex-embaixadores, condenaram hoje em uma carta conjunta, as ações ilegais "de Israel em Gaza e na Cisjordânia", e pedem que os países da UE tomem medidas urgentes.

O texto apresenta nove propostas com o objetivo de "criar uma massa crítica de apoio, dentro e fora da UE, visando proteger e fazer cumprir o direito internacional". As medidas complementam outras já divulgadas em uma carta anterior, assinada por 58 diplomatas europeus e publicada em 28 de julho.

As propostas incluem a suspensão de licenças de exportação de armas, a proibição do comércio de bens e serviços com assentamentos ilegais e a proibição de centros de dados europeus receberem, armazenarem ou processarem dados do governo israelense ou de empresas se estiverem relacionados "à presença e às atividades de Israel em Gaza e outros locais dos territórios ocupados".

A carta menciona os planos de expansão de assentamentos judaicos na Cisjordânia e ações de colonos. O documento rejeita a construção de 3.400 unidades habitacionais na área E1, que separaria Jerusalém Oriental da Cisjordânia e alteraria a configuração territorial, impedindo a implementação da solução de dois Estados. O texto também condena o assassinato de Odeh Hathalin, um ativista palestino que trabalhou como consultor do documentário "No Other Land", vencedor do Oscar. Ele foi morto a tiros por um colono judeu em julho.

Os signatários da carta apontam a dificuldade de obtenção de um acordo de cessar-fogo, a falta de uma solução para libertar reféns israelenses, os planos de evacuação da Cidade de Gaza e o deslocamento de aproximadamente um milhão de palestinos para o sul do território.

Bloqueio da ajuda humanitária

Segundo o texto, essas ações podem resultar em deslocamentos em larga escala e em uma crise migratória. Os diplomatas afirmam que "o governo israelense continuou a impedir a UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio) e 100 ONGs internacionais de fornecer qualquer tipo de ajuda desde 2 de março, bloqueando também entregas de outros fornecedores, enquanto prioriza a militarização da ajuda fornecida pelo GHF e seus mercenários".

A GHF (Gaza Humanitarian Foundation) é uma organização não governamental americana criada em fevereiro de 2025 com o objetivo declarado de distribuir ajuda humanitária na Faixa de Gaza. De acordo com o texto, o uso dessa organização "é uma violação aos princípios humanitários da ONU", e resultou na "morte ou ferimento de milhares de palestinos que buscavam essa assistência."

'Falta de ação enfraquece UE em outros conflitos'

Os diplomatas também relatam restrições à atuação de jornalistas internacionais e mencionam que pelo menos 200 profissionais foram mortos desde o início do conflito, em outubro de 2023.

A carta ainda apresenta dados sobre a situação alimentar em Gaza, indicando que meio milhão de pessoas estão em risco de morte e 132 mil crianças menores de cinco anos enfrentam risco de desnutrição até junho de 2026.

O documento conclui com um apelo à liderança da União Europeia, e afirma que ações concretas são necessárias para preservar os valores europeus, a credibilidade internacional e o apoio do Sul Global. A falta de ação, segundo os signatários, enfraquece a posição da UE em outros conflitos, como a guerra na Ucrânia.

