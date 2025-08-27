Diplomatas europeus apelam para que UE tome 'medidas urgentes' sobre guerra em Gaza

A carta menciona os planos de expansão de assentamentos judaicos na Cisjordânia e ações de colonos. O documento rejeita a construção de 3.400 unidades habitacionais na área E1, que separaria Jerusalém Oriental da Cisjordânia e alteraria a configuração territorial, impedindo a implementação da solução de dois Estados. O texto também condena o assassinato de Odeh Hathalin, um ativista palestino que trabalhou como consultor do documentário "No Other Land", vencedor do Oscar. Ele foi morto a tiros por um colono judeu em julho.

Os signatários da carta apontam a dificuldade de obtenção de um acordo de cessar-fogo, a falta de uma solução para libertar reféns israelenses, os planos de evacuação da Cidade de Gaza e o deslocamento de aproximadamente um milhão de palestinos para o sul do território.

Bloqueio da ajuda humanitária

Segundo o texto, essas ações podem resultar em deslocamentos em larga escala e em uma crise migratória. Os diplomatas afirmam que "o governo israelense continuou a impedir a UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio) e 100 ONGs internacionais de fornecer qualquer tipo de ajuda desde 2 de março, bloqueando também entregas de outros fornecedores, enquanto prioriza a militarização da ajuda fornecida pelo GHF e seus mercenários".

A GHF (Gaza Humanitarian Foundation) é uma organização não governamental americana criada em fevereiro de 2025 com o objetivo declarado de distribuir ajuda humanitária na Faixa de Gaza. De acordo com o texto, o uso dessa organização "é uma violação aos princípios humanitários da ONU", e resultou na "morte ou ferimento de milhares de palestinos que buscavam essa assistência."

'Falta de ação enfraquece UE em outros conflitos'

Os diplomatas também relatam restrições à atuação de jornalistas internacionais e mencionam que pelo menos 200 profissionais foram mortos desde o início do conflito, em outubro de 2023.