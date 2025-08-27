Extrema esquerda e candidato que promete abrir mão de salário disputam com situação a presidência da Guiana

A Guiana vai realizar eleições no dia 1° de setembro para renovar o parlamento e definir o novo chefe de Estado. Três candidatos concorrem com chances reais de ocupar a presidência do país.

As eleições no país vizinho à Venezuela, que enfrenta uma crise com os Estados Unidos, mostram um equilíbrio entre os três principais candidatos.

Na disputa por cada voto, estão o atual presidente Mohamed Irfaan Ali, o líder da oposição Aubrey Norton e o bilionário Azruddin Mohamed. Os três têm chances praticamente iguais e são apontados como favoritos para a eleição presidencial, que vai acontecer na próxima segunda-feira na Guiana.