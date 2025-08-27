Kick diz que vai cooperar com autoridades francesas após morte de influenciador em live

A plataforma australiana anunciou na quarta-feira (27) que vai cooperar com as autoridades francesas após a morte em live do influenciador francês Jean Pormanove, no dia 18 de agosto. Raphaël Graven, de 46 anos, morreu perto de Nice, no sudeste da França, durante uma transmissão ao vivo em que ele e outro homem foram agredidos e humilhados por duas pessoas durante vários dias.

"Estamos comprometidos em cooperar com as autoridades competentes no âmbito de qualquer investigação em curso", afirmou a plataforma no comunicado. O influenciador morreu durante uma transmissão de doze dias na Kick. "Estamos atualmente analisando este caso, em parceria com nossos consultores jurídicos", acrescenta o texto.

Na terça-feira (26), a Procuradoria de Paris abriu uma investigação sobre a plataforma. O objetivo é verificar se a Kick transmitiu, de forma consciente, vídeos com agressões voluntárias à integridade física de pessoas. O processo se soma ao inquérito que já está sendo conduzido pelo Ministério Público de Nice.