Milei mantém silêncio diante de caso de corrupção envolvendo Agência para deficientes

O esquema de propina seria liderado pela irmã do presidente Javier Milei, Karina Milei, secretária-geral da Presidência, e pelo assessor presidencial Eduardo "Lule" Menem, sobrinho do ex-presidente Carlos Menem (1989-1999), cujo mandato foi marcado por casos de corrupção.

Spagnuolo foi gravado ao detalhar a existência de uma rede de arrecadação ilegal de dinheiro da qual o presidente Javier Milei teria conhecimento porque o próprio Spagnuolo lhe teria contado como advertência.

O esquema estaria concentrado na empresa Suizo Argentina, que comercializava medicamentos. Essa empresa comandada por dois irmãos, os Kovalivker, seria a intermediária entre os laboratórios e a Agência de Deficiência.

Desde dezembro de 2023, quando Milei assumiu, os contratos públicos com a Suizo Argentina aumentaram em 2.678%.

A Justiça pegou um dos irmãos mencionados nas gravações, Emmanuel Kovalivker, fugindo de casa num carro com 266 mil dólares, além de 7 milhões de pesos argentinos em dinheiro. O montante estava em sete envelopes que seriam distribuídos.

O outro irmão, Jonathan Kovalivker, conseguiu fugir de casa antes, mas, na pressa, deixou uma caixa-forte aberta e, no chão, elásticos para envolver maços de dinheiro.