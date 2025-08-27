Mostra de Veneza abre 82ª edição com Fernanda Torres no júri e seleção marcada por engajamento político

Começou nesta quarta-feira (27) a 82ª edição da Mostra de Veneza, um dos festivais de cinema mais antigos do mundo. Este ano, o evento conta com a presença da atriz brasileira Fernanda Torres no júri oficial e uma seleção de filmes fortemente marcada por temáticas políticas e sociais, com destaque para os conflitos globais.

Criado em 1932, bem antes de Cannes (1946) e Berlim (1951), o festival de Veneza é conhecido por dar destaque às grandes produções do cinema americano, mas também por abrir cada vez mais espaço para obras engajadas. O diretor artístico da Mostra, Alberto Barbera, insistiu que o evento é "um espaço de abertura e debate", rejeitando qualquer forma de censura. "Nunca hesitamos em expressar nosso profundo sofrimento diante do que ocorre na Palestina, especialmente com a morte de civis e crianças", declarou.

Barbera menciona o tema da Palestina, pois essa é uma das questões que ecoam entre os cineastas este ano em Veneza. Paolo Sorrentino, por exemplo, volta a trabalhar com Toni Servillo, que assinou uma carta aberta pedindo que o festival adote uma posição clara contra as ações de Israel em Gaza. O texto, do coletivo Venice4Palestine, foi endossado por nomes como Matteo Garrone, Marco Bellocchio, Ken Loach e Audrey Diwan.