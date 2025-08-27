Risco financeiro na França: juros se aproximam dos da Itália com crise política à vista

A imprensa francesa continua nesta quarta-feira (27) a repercutir a provável queda do governo do primeiro-ministro François Bayrou, após sua decisão de submeter o governo a um voto de confiança na Assembleia Nacional, antes mesmo da votação do orçamento de 2026. Bayrou surpreendeu o país e provocou uma queda nos ativos financeiros franceses.

Para o Le Figaro, a "sombra da crise financeira paira sobre a França", já que investidores temem a queda do governo na sessão extraordinária marcada para 8 de setembro. O jornal destaca que o país pode enfrentar "uma nova crise" e entrar em "uma fase de incerteza política". Ao enfatizar a gravidade da situação fiscal, o diário alerta que as "taxas de empréstimo da França se aproximam perigosamente das da Itália".

A dívida pública francesa já ultrapassava € 3,3 trilhões no primeiro trimestre de 2025. A alta dos juros representa uma ameaça significativa, podendo empurrar o país para um ciclo vicioso em que o custo da dívida continua a crescer, exigindo novos empréstimos e agravando ainda mais o peso financeiro sobre o orçamento do Estado. Para honrar os juros devidos aos investidores que compraram títulos públicos, o governo deverá gastar cerca de € 66 bilhões neste ano, segundo François Bayrou - um montante superior aos orçamentos combinados do Exército e da Educação Nacional.