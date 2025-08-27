Soldado ucraniano escapa de forças russas em Kramatorsk e relata torturas que testemunhou

Os crimes de guerra cometidos pela Rússia, tornados públicos, geram um medo cada vez maior na população ucraniana.

O depoimento deste soldado se soma a uma longa lista de relatos de torturas regularmente infligidas por tropas russas a prisioneiros ucranianos.

O soldado Vladyslav, de 33 anos, foi capturado com outros oito ucranianos na frente de Pokrovsk há algumas semanas. Prisioneiro das tropas russas, o militar da Ucrânia sobreviveu à degola. Os outros soldados presos com ele morreram.

Internado em estado crítico cinco dias após a tentativa de assassinato, o soldado ucraniano perdeu a fala, mas escreveu um depoimento sobre as atrocidades que testemunhou. Vladyslav lembra que os soldados russos torturaram todo o grupo de ucranianos que foi capturado com ele. O militar conta que uns ficaram cegos e outros tiveram suas bocas, narizes, orelhas e genitais cortados antes de serem mortos.

Desde o início do ano, a Procuradoria-Geral da Ucrânia e as Nações Unidas registraram um aumento substancial nas denúncias de torturas e execuções sumárias do lado russo.