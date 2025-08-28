Brasil e México se aproximam para enfrentar tarifas de Trump e ampliar comércio bilateral

Mas, recentemente, ambos países começaram a dividir outra particularidade: as ameaças tarifárias de Donald Trump. No caso do Brasil, estão em vigor desde o dia 6 de agosto novas tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, anunciadas pelos Estados Unidos, que afetam setores como café, carne bovina, frutas, têxteis e calçados.

Do lado mexicano, o "tarifaço" de Trump são um problema antigo que rodeiam país desde o primeiro mandato do presidente estadunidense.

A presidente Claudia Sheinbaum tem atuado com diplomacia e cautela com relação ao tema, já que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do país.

No entanto, Trump mantém tarifas de 25% a produtos mexicanos que não estão previstos no TMEC, que é o tratado de livre comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, e de 50% para produtos como aço, alumínio e o cobre.

É dentro desse contexto que México e Brasil vêm estreitando vínculos, não somente políticos, mas também comerciais.

Fórum Empresarial Brasil-México destaca cooperação

Além de encontros com as autoridades mexicanas, o Vice-Presidente participou do Fórum Empresarial Brasil-México, realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).