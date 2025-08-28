Canal do influenciador francês morto em transmissão ao vivo encerra atividades

O proprietário do canal "Le Lokal" anunciou nesta quinta-feira (28) que não fará novas transmissões. Owen Cenazandotti, conhecido como Naruto na internet, disse que a decisão foi tomada após a morte do seu parceiro do canal e influenciador, Raphaël Graven, de 46 anos, também conhecido nas redes como Jean Pormanove ou JP.

A decisão de Owen Cenazandotti veio após a plataforma Kick informar o banimento do canal, que tinha mais de 200 mil inscritos.

Cenazandotti, 26 anos, e Safine Hamadi, 23, estavam presentes no funeral de Raphaël Graven na quarta-feira (27) no crematório de Nice, no sul da França. Na ocasião, Cenazandotti fez uma publicação efêmera em seu perfil no Instagram de uma foto com Hamadi e a mãe de Graven.