'É óbvio' que encontro entre Putin e Zelensky não vai ocorrer, diz líder alemão

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou nesta quinta-feira (28) que era "óbvio que não haverá reunião", em um futuro próximo, entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o russo, Vladimir Putin, apesar dos esforços de Donald Trump neste sentido. Em Washington, o presidente americano disse que "não gostou", mas "não se surpreendeu" com o ataque realizado por Moscou a Kiev na última noite.

"É óbvio que não haverá reunião entre Zelensky e Putin, ao contrário do que foi acordado entre os presidentes Trump e Putin", afirmou o chanceler alemão, ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron. Os dois realizaram uma reunião de gabinete nesta quinta-feira, na residência de verão da presidência francesa, em Bregançon, no sul da França.

Os mais recentes ataques russos em Kiev estão entre os mais pesados desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Os bombardeios mataram pelo menos 19 pessoas, incluindo quatro crianças - em mais um sinal de força de Moscou, em meio a tentativas de retomar negociações diplomáticas entre os dois países em guerra.