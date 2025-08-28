Fed, Intel, fabricante de armas: até onde vai a deriva autocrática de Donald Trump?

Donald Trump sempre refutou o rótulo de "ditador", porém, agora não parece mais se sentir tão desconfortável com o termo. Na terça-feira (26), ele falou sobre o envio do exército para Washington: "Dizem que eu seria um ditador. Mas eu acabo com o crime. E muitas pessoas dizem: 'Bem, nesse caso, eu preferiria ter um ditador.'"

Não chega a ser exatamente uma surpresa já que na campanha eleitoral, ele já havia sinalizado o plano de se intrometer em assuntos dos quais os presidentes dos Estados Unidos costumam manter distância. Em 2022, Donald Trump declarou ao veículo em espanhol Univision: "Se eu for presidente e alguém vier me atacar violentamente, eu direi para irem atrás dele e detê-lo, e será o fim da história".

Os seus oponentes, tanto democratas quanto republicanos, advertiram na época que as declarações de Trump deveriam ser levadas a sério. Em seu segundo mandato, ele demonstra estar determinado a fazer tudo o que diz.

Virada intervencionista na indústria de defesa e tecnologia

Poucos dias após a nacionalização parcial da fabricante de semicondutores Intel, outro foco recente de atuação incomum do presidente dos Estados Unidos é na indústria da Defesa. Trump se interessa particularmente pela empresa Lockheed Martin, com sede em Maryland, onde fabrica munições e caças (F-35), que depois entrega ao exército americano. E se os Estados Unidos, principais clientes da companhia, adquirissem uma participação na Lockheed Martin?

A opção está sobre a mesa, respondeu o Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnik, na terça-feira, à CNBC: "Há uma discussão muito, muito importante em torno da defesa. A Lockheed Martin obtém 97% de sua receita do governo dos EUA. Na verdade, é um braço do governo dos EUA. Eles fabricam munições simplesmente magníficas. É papel do governo se envolver mais na empresa? Nossos funcionários de defesa estão considerando isso", indicou.