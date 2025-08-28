França registra novo recorde de crianças em situação de rua: 'Falta vontade política', diz Unicef

Chegado ao país há cinco anos, Jayyed, de 11 anos, viveu por muito tempo nas ruas de Lyon com suas duas irmãs pequenas e seus pais. "A gente dormia sobre pedaços de papelão. Eu tinha dificuldade para dormir, tinha medo de sermos agredidos", relata. Para ir à escola, "eu não podia tomar banho, só lavava as mãos nas fontes".

Há dois meses, sua família está em segurança, morando em uma casa cedida por meio de um acordo com uma associação, após a mobilização do coletivo Jamais sans toit ("Jamais sem teto"). Mas o menino, que está prestes a entrar no 6º ano, não se esquece dos deveres escolares que às vezes ficavam "molhados pela chuva" e a "vergonha" da situação, da qual não falou aos amigos.

Financiamento do programa de acolhimento e crise de habitação

"É uma situação dramática e inaceitável. A falta de moradia não é uma fatalidade, existem soluções", destaca à AFP Nathalie Latour, diretora-geral da FAS. Ela menciona, entre outras medidas, investimentos em moradia social e abrigos de emergência.

Um relatório publicado em julho por três inspeções gerais aponta que o programa de acolhimento de emergência da França sofre com insuficiência crônica de financiamento e falta de coordenação, o que impede que ele atenda adequadamente à demanda. Em 2024, esse programa representou € 2,3 bilhões para 203 mil vagas em estruturas de acolhimento generalistas ? número que permanece estável desde 2021.

Segundo as ONGs, o problema também é agravado pela "paralisia" da cadeia de acesso à habitação. "A produção e a distribuição de moradias sociais e de interesse social, em queda nos últimos anos, têm dificuldade para se recuperar, justamente quando o número de pedidos explode", aponta o relatório. O mercado imobiliário privado, por sua vez, está cada vez menos acessível.