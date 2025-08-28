Gaza: ONU denuncia uso da fome como arma contra palestinos e alerta para desaparecimentos forçados

Especialistas independentes da ONU manifestaram preocupação, nesta quinta-feira (28), diante de relatos de desaparecimentos forçados de palestinos em situação de fome que buscavam alimentos em pontos de distribuição operados pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês). Eles afirmam que o exército israelense estaria diretamente envolvido nos desaparecimentos e pedem que Israel pare de cometer "crime hediondo".

Em comunicado conjunto, sete especialistas disseram ter recebido informações de que várias pessoas, incluindo uma criança, teriam desaparecido após se dirigirem a centros de distribuição de ajuda em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"Relatos de desaparecimentos forçados de civis famintos que buscam seu direito básico à alimentação não são apenas chocantes, como equivalem a tortura", afirmaram os especialistas, que atuam sob mandato do Conselho de Direitos Humanos da ONU.