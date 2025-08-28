Imprensa francesa vê isolamento de Bayrou e aposta em derrota no Parlamento com implosão do governo

O Le Monde destaca o desconforto político causado pela própria decisão de Bayrou de submeter-se ao voto de confiança. O diário relata que a iniciativa foi recebida com surpresa dentro do governo e entre parlamentares da base, alimentando críticas sobre o risco de mais uma crise institucional em pleno mandato do presidente Emmanuel Macron.

O jornal observa ainda que Bayrou enfrenta um isolamento crescente: a oposição ao seu governo vai da esquerda à extrema direita, sinalizando uma batalha parlamentar de desfecho difícil.

Narrativa da "dívida pública" desmontada pela imprensa

Já o Libération coloca a questão econômica no centro do debate. Em reportagem, o jornal reúne cinco economistas para contestar a narrativa de Bayrou sobre a gravidade da dívida pública.

Especialistas como Éric Monnet, professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e da Escola de Economia de Paris, estudioso de crises financeiras, argumentam que os indicadores não apontam para uma situação de colapso iminente. A dívida francesa, segundo ele, mantém-se em torno de 2% do PIB em encargos anuais ? um patamar administrável e muito inferior ao observado historicamente em momentos de crise.