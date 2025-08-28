Irã reage à decisão de europeus de relançar sanções e EUA evocam diálogo 'direto' com regime iraniano

Em seu comunicado, o Ministério das Relações Exteriores iraniano promete uma resposta à decisão considerada "injustificada e ilegal" dos europeus.

Saída dos EUA enfraqueceu acordo

O JCPOA, que além dos três países europeus foi assinado pelo Irã, os Estados Unidos, a China e a Rússia, suspendeu várias sanções econômicas internacionais impostas pela ONU contra Teerã. O governo iraniano, que havia lançado um programa nuclear secreto, é acusado de tentar fabricar armas nucleares - o que o regime nega.

Em 2018, no primeiro mandato de Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram do tratado e restabeleceram seu próprio regime de sanções a Teerã. Desde então, a confiança entre os signatários se deteriorou, na medida em que o Irã retomou atividades consideradas suspeitas, como enriquecer urânio em níveis acima do permitido pela comunidade internacional.

Agora, o E3 espera pressionar o país a fazer concessões, em um momento em que a diplomacia está estagnada há semanas, após a campanha de bombardeios israelense e americana contra instalações do programa iraniano. A cooperação de Teerã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) é limitada e as discussões entre Teerã e os europeus têm sido inconclusivas.

Em julho, os europeus apresentaram uma oferta para estender a Resolução 2231 da ONU, que rege o acordo nuclear com Teerã. "As demandas estabelecidas pelo E3 em troca da extensão dos prazos, incluindo a retomada das negociações, o cumprimento pelo Irã de suas obrigações com a AIEA e medidas para atender às nossas preocupações com o estoque de urânio altamente enriquecido ainda não foram atendidas satisfatoriamente pelo Irã", alegaram os três chanceleres europeus, em uma declaração conjunta separada.