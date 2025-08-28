Moradores de kibutz atacado pelo Hamas em 2023 se sentem abandonados por governo Netanyahu

Alguns kibutz, no sul de Israel, ficam a apenas cem metros de distância de Gaza, onde a guerra perpetrada pelo governo israelense se intensificou nos últimos meses. No recurso apresentado à Justiça, os habitantes afirmaram que os estrondos da guerra são ouvidos e balas perdidas às vezes atingem as comunidades, ainda traumatizadas pelos violentos ataques de outubro de 2023.

Reféns ainda estão detidos

Yael Raz Lachyani se lembra das longas horas que passou escondida com sua família no abrigo de sua casa, naquele dia. A mãe de três filhos se sente forçada a voltar a se estabelecer em Nahal Oz.

"Depois do que passamos, depois do que nossos filhos passaram, depois de perder tantos de nós, temos de voltar como nada tivesse acontecido. É a coisa mais ofensiva e mais difícil de aceitar", afirmou ela à reportagem RFI.

Em 7 de outubro de 2023, 13 habitantes de Nahal Oz foram mortos e oito foram feitos reféns. Dois deles ainda são retidos na faixa de Gaza - Omri Miran, supostamente viva, e Joshua Mollel, um estagiário agrícola cuja morte foi confirmada.

Retorno já começou

Nesse contexto, Yael Raz-Lachyani é contra o plano de tomada da Faixa de Gaza, decidido pelo governo de seu país. "Depois de dois anos de guerra, se houvesse algo mais a fazer, já teríamos feito. Agora, só a vida dos reféns conta", disse. "A guerra continua, os reféns ainda estão lá. Eu não entendo essa decisão", completou.