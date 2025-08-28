Quem é Robin Westman, a jovem que matou crianças no tiroteio em igreja católica nos EUA

Em outro vídeo, Robin Westman, que continua sem mostrar o rosto, filma todo o seu arsenal: um fuzil AR-15, uma espingarda, uma pistola Glock e um revólver.

Vários carregadores cheios de balas estão colocados sobre uma cama, nos quais ela fez várias anotações: "Onde está o seu Deus agora?", "Assassino sádico", "Peido de negro", "Dane-se tudo o que você defende", "Israel deve cair", são algumas das inscrições que aparecem nas diferentes armas.

Nas filmagens a jovem resmunga, murmura e imita vozes de crianças. "Não quero estar aqui", diz ela com uma voz aguda. "Mas você está aqui", responde ela com uma voz grave. Ela também conta ter conhecido em 2024 Brandon Joseph Herrera, um influenciador californiano ativo sob o pseudônimo "The AK Guy", especializado em testar armas de guerra. Ela pede para votarem nele, já que acaba de anunciar sua candidatura às eleições de meio de mandato de 2026.

O caderno de Robin: "Aprendi a odiar a vida"

No caderno, um manifesto de Robin Westman. A jovem de cabelos longos escreveu várias páginas em inglês, nas quais se dirige aos seus pais, irmãos e irmãs e, depois, aos seus amigos. Ela pede desculpas pela "tempestade de caos" que iria desencadear, explicando que não espera nenhum perdão. "Saibam que gosto de vocês", escreve ela.

"À minha mãe e ao meu pai, sinto muito por não ter me tornado o que vocês esperavam. Vocês me deram muito, e eu aprecio o amor que me deram. Vocês me criaram para ser uma boa pessoa", continua ela. "Por favor, não pensem que falharam em seu papel de pais". "Fui corrompida por este mundo e aprendi a odiar a vida", escreveu Robin.