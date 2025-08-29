"Crime organizado no Brasil já não vive só do tráfico de drogas", diz especialista após megaoperação contra PCC

A megaoperação "Carbono Oculto" deixou no ar uma sensação de vulnerabilidade diante do poder explícito dessas organizações, mas também trouxe esperança de que é possível vencê-las com inteligência e cooperação institucional.

Já era sabido que grupos criminosos como o PCC estão cada vez mais infiltrados na sociedade brasileira, inclusive em órgãos públicos. Porém, os detalhes da operação realizada em oito estados revelaram uma dimensão alarmante, segundo o especialista em segurança pública Rafael Alcadipani.

O grupo criminoso controlava mais de 40 fundos de investimento com patrimônio de R$ 30 bilhões e usava fintechs e empresas de fachada para ocultar bens e movimentar recursos ilícitos, inclusive com forte presença na Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo

"A gente que é especialista na área sabe que o PCC está infiltrado em vários setores da economia brasileira, que tem tentáculos muito amplos e está aperfeiçoando sua forma de lavar dinheiro. Mas é bastante assustador, porque mostra um nível de comprometimento de setores econômicos muito sério", afirmou o professor da FGV-SP.

O modus operandi do PCC, que inclui adulteração de combustíveis e ameaças a agricultores para aquisição de propriedades a preços baixos, revela uma cadeia organizada para dominar um setor estratégico, essencial à economia nacional.

O analista Nívio Nascimento, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirmou que a operação mostra que "o crime organizado no Brasil já não vive apenas do tráfico de drogas. Ele está infiltrado em setores estratégicos, como combustíveis, cana-de-açúcar e até no mercado financeiro".