Em sétima carta, COP30 pede engajamento do setor privado no combate às mudanças climáticas

O documento ressalta que a Amazônia é um símbolo da urgência planetária e lar de pessoas cujas vidas representam tanto a linha de frente da crise climática quanto o cerne de suas soluções. "Vir a Belém é uma oportunidade de arregaçar as mangas, ouvir, aprender e participar do espírito colaborativo do mutirão global. Essas conversas cruciais devem acontecer não apenas onde é fácil, mas onde é mais importante", conclui.

A missiva convoca empresas e instituições financeiras a liderar a transição climática, reforçando o multilateralismo, conectando o regime climático à vida real e acelerando o Acordo de Paris. E diz que, se há uma tendência certa neste contexto de incertezas é a de que a transição climática em curso é irreversível.

Em conversa com jornalistas, Corrêa do Lago admitiu que o momento atual é muito distinto daquele em que se realizou a Rio-92, a conferência fundadora do multilateralismo climático, quando se achava que os recursos tinham de ser públicos e vir dos países desenvolvidos.

"Países desenvolvidos fugiram de responsabilidade"

"Não só os países desenvolvidos fugiram clarissimamente da responsabilidade dos recursos públicos, como a escala do que é necessário se tornou infinitamente maior do que todo mundo achava em 1992. Então, o setor privado vai, sim, ter papel na maioria das opções que a gente deve mostrar que são possíveis para aumentar os recursos para US$ 1,3 trilhão", afirmou.

A despeito do desengajamento evidente do governo americano sob Donald Trump, ele acredita que, em havendo oportunidades, "o setor privado americano poderá ter participação muito maior do que o setor público americano jamais teve".