Exército de Israel declara cidade de Gaza "zona de combate perigosa" e moradores buscam abrigo em meio a bombardeios

Essa "pausa tática local" diária havia sido anunciada no fim de julho para a cidade de Gaza e outras áreas da Faixa de Gaza, com o objetivo, segundo o Exército, de "permitir a passagem segura de comboios da ONU" e de ONGs humanitárias no território palestino, devastado pela guerra.

O Exército israelense acrescentou que continuará "apoiando os esforços humanitários paralelamente às manobras e operações militares contra organizações terroristas na Faixa de Gaza".

Os bombardeios na cidade de Gaza se concentram principalmente no bairro de Zeytoun.

A ofensiva pode provocar o deslocamento de cerca de um milhão de habitantes e o esvaziamento de campos de refugiados no centro do enclave. Muitos moradores já deixaram a cidade em direção ao sul, mas não sabem para onde ir.

"Se Deus quiser, poderemos ficar em Gaza. Mas, se recebermos uma ordem para sair, iremos para o sul. Só não sabemos para onde exatamente", contou à RFI um dos deslocados.

Essa exaustão é um sentimento compartilhado por todos os habitantes do enclave. As condições de vida são deploráveis, relatam, e marcadas pelo barulho constante de tanques, tratores e drones explosivos.