Fim de festa no governo Bayrou: imprensa francesa expõe privilégios e desgaste político

A medida, segundo o Le Figaro, é inédita na história da Quinta República Francesa e busca restaurar a confiança da população, num momento em que o projeto de orçamento para 2026 é duramente criticado por ser socialmente injusto.

Bastidores de um governo em crise

Já o Libération revela os bastidores de um governo em crise. Após o anúncio do voto de confiança, os 35 ministros de Bayrou vivem dias de tensão e incerteza. O entusiasmo inicial teria durado pouco. Segundo o jornal, a equipe percebeu rapidamente que estava diante de um "naufrágio político", e que o próprio primeiro-ministro parece cavar cada vez mais fundo o buraco que ameaça afundar seu gabinete.

Mesmo assim, os ministérios seguem trabalhando em reformas importantes ? como o novo estatuto da Córsega, medidas contra o alto custo de vida nos territórios ultramarinos, e a reforma penal. O Ministério da Economia, por exemplo, precisa preparar o orçamento de 2026 nos prazos constitucionais, mesmo com forte oposição.

"Somos obrigados a continuar, para que seja conosco ou com outros depois de nós, haja a possibilidade de apresentar um projeto de lei orçamentária até 31 de dezembro. Essa é a prioridade, independentemente do cenário", afirma uma fonte do Ministério das Contas Públicas ao Libération.

