Israel anuncia ter recuperado dois corpos de reféns que estavam em Gaza

O corpo do segundo refém ainda está em processo de identificação. Segundo o balanço oficial israelense, 48 reféns continuam detidos em Gaza, dos quais 22 são presumivelmente vivos.

Enquanto a UNRWA, agência da ONU para refugiados palestinos, alerta que uma intensificação das operações militares israelenses pode forçar o deslocamento de até um milhão de pessoas, Israel anunciou nesta sexta-feira (29) o endurecimento do cerco à Faixa de Gaza, agora oficialmente classificada como "zona de combate perigosa".

A informação foi divulgada por meio de um comunicado do Exército israelense, que afirma que continuará apoiando os esforços humanitários na região, paralelamente às manobras e operações ofensivas em curso. A Defesa Civil de Gaza relatou 33 mortes no território palestino desde o amanhecer desta sexta-feira.

Há exatamente um mês, após uma campanha internacional para liberar a entrada de ajuda humanitária, Israel havia anunciado uma "pausa tática" nas operações militares, válida diariamente das 10h às 20h em três áreas: a cidade de Gaza, Al-Mawasi e Deir Al-Balah.

No domingo (31), o gabinete de segurança israelense deve voltar a discutir os planos de conquista da Faixa de Gaza. Enquanto isso, setores da extrema direita defendem a anexação progressiva do território palestino.

No meio da semana, o exército israelense declarou que a evacuação da cidade de Gaza é "inevitável", diante da decisão de assumir o controle da maior cidade do território, considerada um dos últimos redutos do Hamas. Para diversas organizações humanitárias, no entanto, esse plano é considerado irrealista e perigoso.