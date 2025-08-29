Japão reforça orçamento de Defesa e amplia arsenal de drones contra ameaças navais

O Japão, que abriga cerca de 54 mil militares dos Estados Unidos, também sofre pressão de Washington para fortalecer suas capacidades de defesa. A proposta orçamentária inclui um pedido de 313 bilhões de ienes (€ 1,8 bilhão) para investimentos em veículos autônomos aéreos, marítimos e submarinos.

A guerra na Ucrânia evidenciou o poder destrutivo dos drones e seu papel crescente nos conflitos modernos. "É necessário adaptar-se às mudanças significativas na forma como os exércitos combatem", afirmou o representante da Defesa.

Durante visita a Istambul no início de agosto, o ministro da Defesa, Gen Nakatani, concordou em estudar a possibilidade de comprar drones turcos, segundo a imprensa japonesa. Tóquio também reforça sua aliança militar com Washington para tornar as forças dos dois países mais reativas diante de ameaças como uma possível invasão chinesa de Taiwan.

Oitenta anos após a Segunda Guerra Mundial e os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, a Constituição japonesa ainda limita as capacidades militares a medidas defensivas.

O país começou a aprovar mudanças em sua estratégia de defesa em 2022. As principais medidas na época foram o aumento do orçamento de defesa para 2% do PIB até 2027, a aquisição de mísseis de longo alcance (como os Tomahawk dos EUA), a capacidade de contra-ataque contra ameaças externas e o fortalecimento da presença militar nas ilhas próximas a Taiwan.

Exportações

O Japão, que busca ampliar suas exportações de armas, venceu neste mês uma licitação para fornecer 11 fragatas à Marinha australiana, em um contrato equivalente a US$ 6 bilhões. A proposta orçamentária será analisada pelo Ministério das Finanças. O governo deve elaborar, nos próximos meses, uma proposta global que poderá atingir um nível recorde.